Apara Gündem UBS Global Wealth Mangement: Fed bu yıl 75 baz puan indirimi yapabilir
Giriş Tarihi: 21.2.2024 13:08 Son Güncelleme: 21.2.2024 13:10

UBS Global Wealth Mangement: Fed bu yıl 75 baz puan indirimi yapabilir

UBS Global Wealth Mangement: Fed bu yıl 75 baz puan indirimi yapabilir

UBS Global Wealth Management, ABD Merkez Bankası'nın ilk indirimine Haziran ayında başlamasını beklediğini açıkladı.

UBS Global Wealth Management, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye Mayıs ayında başlayacağı yönündeki önceki görüşünü terk etti ve ilk indirimin Haziran ayında başlamasını beklediğini açıkladı.

UBS, Fed'den 2024 yılının tamamı için toplam faiz indirimi beklentkisini de 100 baz puandan 75 baz puana düşürdü.

UBS, dün hazırladıkları raporda, "Hem istihdam hem de enflasyondaki yukarı yönlü sürprizler göz önüne alındığında, Fed'in faizleri düşürmeden önce biraz daha beklemesini ve ilk 25 baz puanlık indirimi Mayıs yerine Haziran ayında yapmasını bekliyoruz" dedi.

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UBS Global Wealth Mangement: Fed bu yıl 75 baz puan indirimi yapabilir
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