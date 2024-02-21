İhracatçıya yeni destek paketi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın Ümraniye'deki yeni genel müdürlük binasının açılışına katıldı. İhracatçıların her zaman yanında olan Türk Eximbank'ın yeni binasının hayırlı olması temennisinde bulunan Bolat, yeni binaya geçişin 10 yıl içinde Bankanın insan kaynağında yüzde 50'ye yakın bir artış anlamına geldiğini söyledi.

Yeni faaliyetlerle ve büyümeyle, yeni insan kaynağı ihtiyacının da ortaya çıkacağını bildiren Bolat, binanın içinde yapılacak güzel faaliyetlerle, finansman imkanlarıyla da gücüne güç katacağını dile getirdi.

Türk Eximbank'ın 2023'te yaklaşık 42 milyar dolarlık destek sunduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Bu yıl 50 milyar dolar destek sunması hedeflenmişti ama az önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Osman Çelik, belki planlamadan, belki bilerek bir müjde verdi; Eximbank'ın sermayesi temmuzdan bu yana 7 ay içinde üçüncü defa artırılmış oldu. Yani bugün biz iki müjdeyi birden yaşıyoruz; hem güzel ihtişamlı yeni genel müdürlük binasına geçiş hem de Eximbank'ın sermayesi 11,8 milyar lira artırılarak 35 milyar 700 milyon liraya çıkarılmış oldu. Bu 11,8 milyar liranın anlamı 120 milyar lira ilave kredi imkanı demektir, hayırlı uğurlu olsun. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız ve Merkez Banka'mız ile sürekli bir uyum ve koordinasyon içinde ihracata daha fazla nasıl destek sağlayabiliriz, ihracatçılarımızın finansman imkanlarını, yeni pazar bulma imkanlarını nasıl artırabiliriz konusunda gayret ediyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Daha fazla ihracat, daha fazla büyüme, istihdam demektir.

Belki bazıları dudak bükebilir, 'Ya ne olmuş ki işte? Birileri ihracat yapıyor, kendi cebini dolduruyor.' gibi düşünebilir. Halbuki büyüme, zenginleşme, milli gelir artışı, hem iç tüketim hane halkları ve kamu tüketimi hem yatırım artışı hem de en önemlisi ihracat, hizmet ihracatı ve mal ihracatının artışıyla mümkün olabilmekte. Yani ihracat artışı demek daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve döviz geliri demektir, istikrar demektir. İstikrar da içinde büyüme demektir. Onun için hep her kelimemizden bir tanesi hep ihracat, ihracat olmaktadır."

"HEDEFİMİZ, 2030'A KADAR GÜNLÜK 1,5 MİLYAR DOLARLIK ORTALAMA RAKAMLARI YAKALAMAK"

Bakan Bolat, ihracat rakamlarında gelinen noktaya işaret etti. Aylık 1 milyar dolar geçildiği için bayram edilen günlerden bugünlere gelindiğine dikkati çeken Bolat, "Artık günlük bir milyar dolar ihracat yapıyoruz, inşallah hedefimiz 2030'a kadar günlük 1,5 milyar dolarlık ortalama rakamları yakalamaktır. Bunu da ihracatçılarımızla birlikte yapacağız." dedi.

İhracatın artırılması için emek sarf eden tüm kesimlere teşekkür eden Bolat, bundan sonra hep birlikte daha da başarılı sonuçlar alınacağını dile getirdi.

Bolat, dün Slovakya'da olduklarını belirterek, bugüne dek 9 aylık görev süreci içinde 100'e yakın ülkenin bakanıyla yaptıkları görüşmelerde, hemen her bölgeden Türkiye ile daha fazla iş yapma, yatırım yapma, ticaret yapma arzusunu gördüklerini ifade etti.

"İHRACATA DAYALI BÜYÜME ORTA VADELİ PROGRAM'IN ANA MOTTOSU"

İhracata dayalı büyümenin Orta Vadeli Program'ın ana mottosu, ekseni olduğunu dile getiren Bolat, "Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı, hükümetimiz ve ihracatçılarımız canla başla işbirliği yapıyoruz. 2023 yılını 255,8 milyar dolar mal ihracatıyla kapatmıştık, dün itibarıyla 257,6 milyar dolara ulaştık, yani 50 günde 1,8 milyar dolar artırdık yıllık ihracatımızı. Hizmet ihracatımız da 100 milyar dolarla kapatmıştı geçen yılı, orada da hedefimiz 110 milyar dolar. Mal ihracatında Orta Vadeli Program'da yazan hedefimiz 267 milyar dolar, şu anda 2 aylık performansımız bu hedeflere rahatlıkla ulaşılacağını göstermektedir. Bu yıl sonuna kadar ihracatçı sayımızı da 150 bine çıkaracağız." diye konuştu.

Bolat, hizmet ihracatı ve mal ihracatına geçen yıl Ticaret Bakanlığı bütçesinin yüzde 60'ını verdiklerine işaret ederek, bu yıl 23 milyar lira civarında bir destek planlamalarına rağmen ihracatın artması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığının kapısının açık olduğunu dile getirdi.

Eximbank'ın reeskont kredilerinin verilmesinde ana lokomotif görevi yaptığını belirten Bolat, 3 milyar liralık günlük reeskont kredi limitinin 2 milyar lirasını Eximbank'ın verdiğini söyledi.

"EXİMBANK KREDİLERİ ÜÇ, BEŞ TANE BÜYÜK GRUBA VERİLEN BİR KREDİ DEĞİL"

Bolat, "17 bine yakın şirket, yüzde 85'i KOBİ olmak üzere Eximbank kredilerinden yararlanabiliyor. Yani Eximbank kredileri üç, beş tane büyük gruba verilen bir kredi değil, yüzde 85'i KOBİ'lere veriliyor." dedi.

Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçımızın daha düşük maliyetli finansman imkanlarına kavuşması için Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) ile yakın bir çalışma içindeyiz. İhracatçılarımızın finansmana ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir prefinansman modelini, Türk Eximbank ve İGE AŞ ile birlikte uygulamaya almış bulunuyoruz. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'mız tarafından destek başvurusu uygun görülen ihracatçılarımız, Türk Eximbank'a kredi başvurusunda bulunmakta ve bu prefinansman protokolü çerçevesinde öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak. Böylece teminat noktasında da İGE'den destek alacaklar. Kredibilitesi olmakla birlikte teminat sorunu yaşayan ihracatçılarımızın sorunu ortadan kalkmış olacak, bu KOBİ'lerimiz için büyük önem taşıyor."

"YENİ DESTEK PAKETLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bolat, yeni destek paketleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu paket çerçevesinde Ticaret Bakanlığı'mız tarafından belirlenen teknoloji seviyesi, katma değerli ihracat ve pazar çeşitlendirmesi gibi kriterlere göre ihracatçı firmalarımıza uygun finansman maliyetli finansman imkanları sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Yeşil dönüşüm, sınırda karbon düzenlemesi gibi konularda Bakanlığın vereceği desteklere ilişkin Bolat, bundan sonra da her zaman ihracatçıya destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.