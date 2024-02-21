EPDK’nın açıklaması sonrası akaryakıta çifte indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren benzin ve mazot fiyatı için indirim geliyor. EPDK rafinerilere petrol fiyatlarındaki düşüşün tüketiciye yansıtılması çağırısında bulunmuştu.
EPDK'NIN TAVAN FiYAT UYGULAMA YETKİSİ BULUNUYOR
Son dönemde küresel düzeyde yaşanan gelişmeler uluslararası piyasalarda sadece Brent petrolün değil motorin ve benzin gibi işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da yukarı yönlü etkilerken, akaryakıt fiyatları devlet eliyle değil serbest piyasa koşullarında kendine özgü formülasyon ile belirleniyor. Bu fiyatların belirlenmesinde herhangi bir sebeple piyasa yapısını bozucu kar hareketlerinin tespiti halinde ise EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi bulunuyor.
RAFİNERİLERE YAZI GÖNDERİLDİ
EPDK son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz" dedi.
KARAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ: BENZİNE VE MAZOTA İNDİRİM GELİYOR
Rafinerilere talimat gönderilerek rafineri payının akaryakıt üzerinden kaldırılmasını isteyen EPDK'nın kararı sonrası ilk indirim kararı da geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde litre başına 1.10 TL, benzinde 76 kuruş indirim gerçekleşecek.
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 0,76 TL'lik indirim geliyor. Böylece benzin fiyatı İstanbul'da 40 TL, Ankara ve İzmir'de 41 TL seviyelerine gerileyecek.
MOTORİNE 2. İNDİRİM GELİYOR
Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için bugün 1,21 TL'lik indirim geldi. Yarın da 1,10 TL indirim gelecek. Böylece motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de 42 TL seviyelerine gerileyecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul 43,10 TL
Ankara 43,86 TL
İzmir 44,06 TL
Motorin fiyatları için 1,21 TL indirim geldi. Yarın da 1,10 TL indirim gelecek.
İL İL BENZİN FİYATI
İstanbul 41,22 TL
Ankara 41,92 TL
İzmir 42,12 TL
Benzin fiyatı için 0,76 TL indirim geliyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.