ABD’de mortgage faizleri yeniden yüzde 7’nin üzerinde

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Şubat ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10,6 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 10, yeniden finansman başvuruları da yüzde 11 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,87'den yüzde 7,06'ya çıkarken, geçen yıl aralıktan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,53'ten yüzde 6,61'e yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun ocak ayında toparlanması ve yakın vadede faiz indirimi umutlarını zayıflatması sonrasında konut kredisi faizlerinin geçen hafta yeniden yüzde 7'nin üzerine çıktığını ifade etti.

Yeniden finansman başvurularındaki daha büyük düşüş nedeniyle mortgage başvurularının da düştüğünü belirten Fratantoni, arzın kısıtlı olduğu piyasada potansiyel ev alıcılarının hem yüksek oranlar hem de yüksek ev fiyatları nedeniyle oran değişimlerine karşı oldukça hassas olduğunu kaydetti.