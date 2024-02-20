Apara Gündem SPK yatırım kuruluşlarında "yardımcı" sıfatıyla çalışabilme süresini uzattı
Giriş Tarihi: 20.2.2024 09:53 Son Güncelleme: 20.2.2024 09:57

SPK yatırım kuruluşlarında "yardımcı" sıfatıyla çalışabilme süresini uzattı

SPK yatırım kuruluşlarında yardımcı sıfatıyla çalışabilme süresini uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım kuruluşlarında genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak "yardımcı" şeklinde çalışma süresini 1 yıl uzattı.

SPK'nin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yatırım kuruluşlarında genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak "yardımcı" şeklinde çalışma süresi uzatıldı.

"Yardımcı" sıfatıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanların bu şekilde çalışma süresi 31 Ocak 2025'te sona erecek.

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SPK yatırım kuruluşlarında "yardımcı" sıfatıyla çalışabilme süresini uzattı
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