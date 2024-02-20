Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 21 Şubat 2024 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi Bankalar üzerinden Bakanlığa iletebilecekler.

Taleplerin KMKTP üyesi Bankalar tarafından 20 Şubat 2024 saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

Altın tahvilleri ve altına dayalı kira sertifikaları, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan LBMA sertifikalı asgari 995/1000 saflıktaki (995/1000 saflık dahil) ve ağırlığı asgari 1 kilogram olan altınlar karşılığında ihraç edilecek.

İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek olan altınların talep toplama tarihi itibarıyla hâlihazırda Borsa İstanbul nezdinde bulunan fiziki altınlardan oluşması gerekiyor.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Esas olarak, ihraca konu edilecek altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olması gerekmektedir. Altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olarak getirilemediği durumlarda, yatırımcının talebi Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ve aradaki farkın TL olarak tamamlanması koşuluyla kabul edilebilecektir.

Aynı şekilde, ihraca konu edilecek altınların 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olması gerekmektedir. Söz konusu altınların 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katından eksik olması durumunda, söz konusu farkın giderilebilmesi için, bu farkın valör tarihi için geçerli olan 995/1000 saflıktaki altın fiyatı esas alınarak hesaplanacak olan Türk lirası karşılığının yatırımcı tarafından Bakanlığa ödenmesi ve 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olan değere ulaşmasının sağlanması gerekmektedir.

Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 adet tahvil / kira sertifikası ihraç edilecek olup bu kapsamda 995/1000 saflıktaki her 1 kilogram altın karşılığında 995 adet tahvil / kira sertifikası ihraç edilecektir.

İhraç edilecek senetler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda 995 nominal menkul kıymet ve katları şeklinde işlem görebilecek olup Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve katı şeklinde kayden saklanacaktır. İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 adet altın tahvili / altına dayalı kira sertifikası karşılığında, yukarıda belirtilen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecektir. Kira / kupon ödemeleri ile itfa işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye yatırımcı kılavuzundan ulaşılabilmektedir

İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 adet altın tahvili / altına dayalı kira sertifikası karşılığında, yukarıda belirtilen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecektir.

Senetleri almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 20 Şubat 2024 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.