Benzine ve motorine indirim geliyor

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petrol, 82 doların seviyelerinde işlem görürken akaryakıt fiyatları tarafında sektör temsilcilerinden sabah bir indirim haberi gelirken, öğle vakitlerinde de EPDK Başkanı Yılmaz'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Motorin fiyatları için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin fiyatı için de 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını söyledi.

Motorine gelecek indirimin ardından motorin fiyatları İstanbul ve Ankara'da 43, İzmir'de 44 TL seviyelerine gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 44,30 TL

Ankara 45,06 TL

İzmir 45,26 TL

İL İL BENZİN FİYATI

İstanbul 41,22 TL

Ankara 41,92 TL

İzmir 42,12 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.