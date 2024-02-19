Katar yakın zamanda yeni LNG anlaşmaları açıklayabilir

Katar Enerji Bakanı Al-Kaabi, Ras Laffan'da düzenlediği basın toplantısında, üretici QatarEnergy'nin açık denizdeki kuzey sahasının genişletilmesinde pay sahibi olmak için başka ortaklarla da anlaşma imzalayabileceklerini söyledi.

Halihazırda dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçılarından biri olan Katar, yıllık kapasitesini bu on yıl içinde neredeyse üçte iki oranında artırarak 126 milyon tona çıkarıyor. Ülke, bu kapasitenin bir kısmı için satış sözleşmeleri imzaladı ve önümüzdeki on yıllar boyunca kilit bir tedarikçi olarak kalmasını sağlayacak hacimleri yerleştirme çabalarını sürdürüyor.

China Petroleum & Chemical Corp. kısa bir süre önce Katar'ın North Field South projesinden 27 yıl boyunca LNG satın almayı kabul etti ve aynı zamanda North Field East projesinde küçük bir ortak oldu. Al-Kaabi'ye göre Katar yakında Çinli şirket Sinopec ile imzalanan anlaşmaya benzer bir anlaşma için yeni bir ortak açıklayabilir.