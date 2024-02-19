Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan TROY kararı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda toplumsal yatırım notu ile ilgili gelinen son aşama ve TROY ile ilgili gelişmeler öne çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarının da hızla devam ettiği açıklandı.

Toplantıda 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durum ele alındı.

Bu kapsamda; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan adımların belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği ifade edildi.

Açıklamada tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedildiği ifade edilirken ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Toplantıda, finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirildi.

Açıklamada programın, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamaya göre tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan "Toplumsal Yatırım Notu" çalışmalarında gelinen son durum üzerinde duruldu.

Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir. Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan 'Toplumsal Yatırım Notu' çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur. Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.