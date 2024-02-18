Bakan Ersoy: Turizmde hedefimiz 100 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen Turizm ve Otel İşletmecileriyle Sektör Değerlendirme Toplantısına katıldı. Bakan Ersoy, geçen ay turizmde 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyon dolarla Türkiye tarihinin en iyi rakamlarını sektör olarak elde ettiklerini açıkladı. Burada Antalya ve Alanyanın pastadaki payının büyük olduğunu ifade eden Ersoy, Antalyanın geçen yıl 16 milyon turisti ağırlayarak en yüksek geliri elde ettiğini belirtti.

2024'TE HEDEF 60 MİLYON ZİYARETÇİ

Ersoy 2024 yılına umutla baktıklarını anlatarak, "60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefimiz var. Antalyanın da 17,5 milyon sayısına ulaşacağını bekliyoruz. El birliğiyle çalışarak sektör olarak bu hedeflere ulaşacağız." dedi.

Bu hedeflere ulaşmak için birçok etkinliği paralel götürmek, birçok hamleyi önceden görüp atmak gerektiğinin altını çizen Ersoy, dünyada turizm sektöründe lider konumda olmak için orta ve uzun vadeli projeleri hazırlamak ve bunları harfiyen uygulamak gerektiğini belirtti.

"DÜNYADA 4. SIRAYA GELDİK"

Bakan Ersoy, 2018de belirledikleri orta ve uzun vadeli yol haritasında belirlenen hedeflere tek tek yaklaştıklarını anlatarak, "Eksiklerimizin başındaki tanıtımdı. Bunu Turizm Geliştirme Ajansıyla 2019 yılında yoluna soktuk. Şu anda dünyada en iyi, en yoğun şekilde tanıtım yapan turizm ülkesi Türkiye. Bunun sonuçlarını da aldık. Çok hızlı bir şekilde basamaklarda yukarı çıktık. 2022 yılında pandemiyi iyi yönettiğimiz için dünyada en çok turistle dördüncü sıraya kadar geldik. Şimdi bu sene inşallah beşinci sıramızı korumu�� olacağız. Hedefimiz burada kalmak değil. 2028'e kadar üçüncülüğe gelmek. Gelir hedefimiz de çok büyük. 2028'de 100 milyar dolar hedefimiz var. Bunu da aşama aşama bütün planları zamanda ve adımları yerinde atarak gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.