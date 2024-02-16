TCMB Başkanı Karahan’ın ilk faiz toplantısına ilişkin beklentiler netleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Şubat ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin yüzde 45,00 seviyesinde tutacağı yönünde oluştu.

Ekonomistler, TCMB'nin son toplantısında para politikasında gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığını belirtmesi ile faiz artırımlarının sonlandırıldığını, enflasyondaki düzelme yaşanması durumunda kademeli faiz indirimlerinin başlayabileceğini vurguluyorlar.

Foreks Haber anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağını öngördü.

Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 16 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 38,75 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 45,00, minimum beklenti ise yüzde 35,00 oldu.

Geçen ayki Foreks Haber anketinde medyan tahmin yüzde 38,75 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 45,00 ila yüzde 30,00 bandında gerçekleşmişti.

"2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 15 ekonomistin 13'ü "evet", 2'si "hayır" yanıtını verirken, 6 katılımcı indirim zamanı konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

Ekonomistler ilk faiz indirimini Eylül ayında bekliyor. Geçen ay düzenlenen ankette beklentiler Ekim ayına işaret etmişti. Faiz indiriminin zamanına ilişkin soruyu yanıtlayan 13 ekonomistten 4'ü Eylül, 3'ü Ekim, 2'si Kasım ayı beklentisini dile getirirken, 1'i 3.çeyrek sonu-4.çeyrek başı, 1'i Ağustos, 1'i Aralık, 1'i ise 2025 yılını işaret etti.

QNB Finansbank Ekonomisti Deniz Çiçek, TCMB'nin Şubat PPK kararında para politikasında gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığını belirttiğini ve faiz artırımlarını sonlandırdığını hatırlatarak, Merkez Bankası'nın ayrıca, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş olana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar politika faizinin sabit bırakılacağını söylediğini anımsattı.

Deniz Çiçek, tüm bunlarla beraber Banka tarafından enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ilave parasal sıkılaşma yapabileceğinin işaretinin de verildiğine dikkat çekti ve "Bu mesajlar doğrultusunda kısa vadede politika faizinde değişiklik beklemiyoruz. Sonraki dönemdeki kararlar ise enflasyon gelişmelerine bağlı olacaktır. Bizim beklentimiz, en azından son çeyreğe kadar politika faizinin mevcut seviyede tutulması, sonrasında ise enflasyonun eğilimindeki iyileşmeye bağlı olarak faizlerin kademeli olarak indirilmesi yönündedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 22 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB, Ocak ayı toplantısında faizi 250 baz puan artırmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanlığı görevine geldiği Haziran ayından bu yana haftalık repo faizi toplamda 3.650 baz puan yükseltildi ve yüzde 8,50'den yüzde 45,00 seviyesine çıkarılmıştı. Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesinin ardından 3 Şubat 2024 tarihinde TCMB Başkanlığına Fatih Karahan atanmıştı.

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