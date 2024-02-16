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Giriş Tarihi: 16.2.2024 08:56 Son Güncelleme: 16.2.2024 08:57

Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak

Powell Senato Bankacılık Komitesi’nde konuşacak

Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek ay Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 7 Mart'ta Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak. Powell, Komite'ye yılda 2 kez yapılan para politikası sunumunu gerçekleştirecek.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin de geçmiş uygulamalara dayanarak Powell'ı Senato Bankacılık Komitesi'nden en az bir gün önce bir oturumda ağırlaması bekleniyor. Ancak Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi henüz oturum tarihini açıklamadı.

Yatırımcıların, FOMC'nın Mart ortasındaki toplantısından önce Powell'ın kamuoyu önüne çıkacağı son toplantılar olması beklenen Kongre sunumlarına büyük önem vermeleri bekleniyor.

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Powell Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak
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