Apara Gündem Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 16.2.2024 09:20 Son Güncelleme: 16.2.2024 09:33

Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor

Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor

Kızıldeniz ve Pers Körfezi rotasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 7 hafta üst üste hızlı yükseliş gösteren navlun fiyatları, son üç haftada düşüş yönünde hareket ediyor.

Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya konteyner endeksi 15 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 1 azaldı. Endeks önceki hafta da yüzde 1 düşüş göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 786 dolardan 3 bin 733 dolara indi.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 91 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 546 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 689 doların 857 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Shanghai-Rotterdam ve Rotterdam Shanghai hatlarında navlun fiyatları yüzde 3 düşüşle sırasıyla 4 bin 288 dolar ve 958 dolar oldu. Shanghai-Los Angeles hattı değişiklik göstermeyerek 4 bin 754 dolar seviyesinde kalırken, Los Angeles-Shanghai hattı yüzde 2 düşüşle 709 dolara indi.

Artış gösteren hatlar sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 10 ile New York-Rotterdam ve Rotterdam-New York oldu.

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Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor
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