Navlun fiyatları düşmeye devam ediyor

Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya konteyner endeksi 15 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 1 azaldı. Endeks önceki hafta da yüzde 1 düşüş göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 786 dolardan 3 bin 733 dolara indi.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 91 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 546 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 689 doların 857 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Shanghai-Rotterdam ve Rotterdam Shanghai hatlarında navlun fiyatları yüzde 3 düşüşle sırasıyla 4 bin 288 dolar ve 958 dolar oldu. Shanghai-Los Angeles hattı değişiklik göstermeyerek 4 bin 754 dolar seviyesinde kalırken, Los Angeles-Shanghai hattı yüzde 2 düşüşle 709 dolara indi.

Artış gösteren hatlar sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 10 ile New York-Rotterdam ve Rotterdam-New York oldu.