Başkan Erdoğan emeklilere ikramiye müjdesini açıkladı

Emekli bayram ikramiyesi için merakla beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Emekliler yılına özel olarak bu yıl bayram ikramiyesi zammı yüzde 50 olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bu yıl 2 bayramda toplam 6 bin TL emekli ikramiyesi alacak. 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ MÜJDESİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Erdoğan, 2024 yılında bayram ikramiyesi zammının yüzde 50 olarak uygulanacağını müjdeledi. Bununla beraber emekli bayram ikramiyeleri toplamda 6 bin TL olarak ödenecek.

Başkan Erdoğan 2024 bütçesini hazırlarken her kesimin satın alma gücünü gözeterek karar aldıklarını ifade ederek, "Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak" dedi.

Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, "Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 49,25 ZAMLI ÖDENECEK



SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi ve memur emeklisi zam oranı ile eşitlendi. Öte yandan Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak belirlendi. Zamlara rağmen emekli maaşı düşük olan vatandaşların ödeneği Hazine desteği ile bu rakama tamamlanacak.

Emekliye zam düzenlemeleri sonrası oluşan maaş farkları hesaplara yattı. Şubat ayında tüm emekliler doğrudan yüzde 49,25 zamlı maaşlarını alacak.

TEMMUZ AYINDA DA REFAH PAYI MASADA



Temmuz ayında 6 aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi de masada olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesi için ödeme alacak.

2023 YILINDA 9 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENDİ



Geçtiğimiz yıl yapılan artışla bayram ikramiyesi 1 bin 100 liradan 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine mahsus olmak üzere 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapıldı. Böylece emekliler 2023 yılının tamamında 9 bin TL ikramiye ödemesi almış oldu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN 2024 YILINA ÖZEL ZAM



2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bayram ikramiyesine zam yapmaya hazırlanıyor. Emekli Temmuz zammı öncesi bayram ikramiyesi ödemesi 3 bin TL, toplamda 6 bin TL olarak ödenecek.



EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı. Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 1-7 Nisan arasında ödenecek. Yani Meclis düzenlemesinin tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK



3 bin lira bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak. Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek.

EMEKLİYE İKRAMİYE VE ZAM TAKVİMİ



Emekliye ikramiye ve Temmu zammı dahil ödeme takvimi şu şekilde oluşacak:

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NİSAN AYININ İLK HAFTASINDA

10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı

1-9 NİSAN: İkramiye ödeme haftası



HAZİRAN AYINDA KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDENECEK

16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı

10-15 HAZİRAN: İkramiye ödeme haftası



TEMMUZDA MAAŞLAR ZAMLI ÖDENECEK

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş ödenecek. Ay sonunda zam farkı yatacak.

3 TEMMUZ: Emekli ve memur zammı açıklanacak

15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş ödemesi yapılacak.

17-25 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş ödemesi yapılacak.

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemesi yapılacak.

EYT'LİLER VE YENİ BAŞVURANLAR ALACAK MI?

Emekli ikramiyesi tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor. Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.