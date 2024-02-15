Apara Gündem Biden'in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak
Giriş Tarihi: 15.2.2024 09:27 Son Güncelleme: 15.2.2024 10:12

Biden'in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak

Biden’in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak

ABD Temsilciler Meclisi Joe Biden'ın LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınmasını oylayacak.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı onaylarını durdurmasını, yönetimin onay verme yetkisini elinden alarak tersine çevirmeye çalışan bir yasa tasarısını bugün oylayacak.

Yasa tasarısı, Demokrat Biden'ın geçen ay Avrupa ve Asya'daki büyük pazarlara LNG ihracatının onaylanmasını durdurarak bu sektörün çevresel ve ekonomik etkilerini gözden geçirme hamlesinden bu yana geliştiriliyordu. Yasa, Enerji Bakanlığı'nın ihracatı onaylama yetkisini elinden alacak ve bağımsız Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'nu LNG projelerini onaylayan tek ABD organı olarak bırakacak.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise gazetecilere verdiği demeçte "Bu saçma, çılgın, delice politikayı tersine çevirecek bir yasa tasarımız var" dedi.

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Biden'in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak
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