Biden’in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı onaylarını durdurmasını, yönetimin onay verme yetkisini elinden alarak tersine çevirmeye çalışan bir yasa tasarısını bugün oylayacak.

Yasa tasarısı, Demokrat Biden'ın geçen ay Avrupa ve Asya'daki büyük pazarlara LNG ihracatının onaylanmasını durdurarak bu sektörün çevresel ve ekonomik etkilerini gözden geçirme hamlesinden bu yana geliştiriliyordu. Yasa, Enerji Bakanlığı'nın ihracatı onaylama yetkisini elinden alacak ve bağımsız Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'nu LNG projelerini onaylayan tek ABD organı olarak bırakacak.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise gazetecilere verdiği demeçte "Bu saçma, çılgın, delice politikayı tersine çevirecek bir yasa tasarımız var" dedi.