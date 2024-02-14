Ziraat Bankası’ndan yeni destek paketi

Akaryakıt istasyonlarına özel desteği devam etmekte olan Ziraat Bankası şimdi de esnaflara özel belirlediği üye iş yeri fiyatlamalarıyla maliyet avantajı sağlayacak.

Tüm sektörlerin desteklenmesinde önemli rol oynayan Ziraat Bankası daha önce akaryakıt sektörüne özel belirlediği avantajlı üye iş yeri fiyat ve ücretleri ile destek paketi açıklamıştı.

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Esnaflarımız, müşterilerinin kredi kartı ve banka kartı ile yapacakları alışverişlerde, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri, tercihlerine göre komisyonlu ve blokeli olarak belirlenen seçenekler ile kullanabilecektir.

Bu uygulama kapsamında, tüm kart tipleri için kullanılabilecek %2,39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanılabilecek, ayrıca aylık üye işyeri ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edecektir."