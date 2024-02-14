Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 12 trilyon TL’yi aştı

Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi kredilerin 12.005 milyar TL'si bankalar (63 banka), 188 milyar TL'si finansal kiralama şirketleri (20 finansal kiralama şirketi), 117 milyar TL'si finansman şirketleri (23 finansman şirketi) ve 122 milyar TL'si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla 244 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 228 milyar TL'si bankalara; 12 milyar TL'si finansal kiralama şirketlerine, 3 milyar TL'si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL'si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Aralık 2023 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,6 puan azalarak yüzde 1,9 oldu.

TİCARİ KREDİLER 9,7 TRİLYON TL OLDU

Ticari krediler yüzde 51 artarak 9,7 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Aralık 2023 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 5,4 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,2 ile enerji ve yüzde 3 ile turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 2,7 TRİLYON TL OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 76 artarak 2,7 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99'u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 16 milyar TL'lik bireysel kredinin 10 milyar TL'si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 44'ünü kredi kartları, yüzde 30'unu ihtiyaç kredileri, yüzde 16'sını konut kredileri, yüzde 4'ünü taşıt kredileri ve yüzde 6'sını kredili mevduat hesabı oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşti.

BİREYSEL KREDİ KULLANAN MÜŞTERİLERİN SAYISI 40 MİLYON OLDU

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2 milyon kişi artarak 40 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 69 bin TL düzeyinde gerçekleşti."