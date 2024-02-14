DoubleLine Capital Gundlach: Fed faiz indirimini Haziran’da yapabilir

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach CNBC'ye verdiği bir röportajda, bugünkü TÜFE'nin Fed'i "ısırmak için geri dönmesinin" ardından Kişisel Tüketim Harcamalarının (PCE) şu anda Tüketici Fiyat Endeksinden çok daha önemli olduğunu söyledi.

Gundlach, 29 Şubat'ta açıklanacak olan PCE'nin "yükselemeyeceğini ve Fed'in faiz oranlarını düşürmekten bahsetmesine neden olamayacağını" söyledi. "Üç aylık yıllıklandırılmış çekirdek TÜFE şimdi yükseliyor ve trend devam edebilir, bu yüzden piyasa artık buna bakıp rahatlayamaz" diye konuştu.

Öncü göstergeler konusunda Gundlach, iki yıllık Hazine getirisinin piyasaya bu süre zarfında ortalama 100 baz puanlık indirim olacağını ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesi halinde 50 baz puanlık indirim "yapması gerektiğini" söylediğini belirtti.

Gundlach, Mayıs ayını faiz indirimleri için olası bir başlangıç kapısı olarak görmediğini belirtirken, "muhtemelen Haziran olacak, eğer olursa" diye konuştu. Gundlach ayrıca piyasanın bu yılki indirim miktarını "muazzam ölçüde abarttığını" söyledi.

Gundlach, %10'u Japonya'da, %10'u Hindistan'da ve %10'u ABD'de eşit ağırlıklı olmak üzere hisse senetlerine %30 pay ayrılmasını öneriyor. Ancak Gundlach'ın portföyünde şu anda %25 oranında nakit bulunuyor çünkü hisse senetleri ucuzladığında hazır olmak istiyor.