ANZ Yeni Zelanda’nın faiz artıracağını öngörüyor

ANZ, anket sonuçlarında enflasyonda gerileme öngörülmesine rağmen, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) faiz artıracağı yönündeki öngörüsünü korudu.

RBNZ tarafından düzenlenen üç aylık Enflasyon Anketi sonucunda, 1 yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi yüzde 3,60'dan yüzde 3,22'ye indi.

ANZ'nin Baş Ekonomisti Sharon Zollner, enflasyon beklentilerindeki düşüşe rağmen RBNZ'nin faiz artırımına gideceği yönündeki görüşüne sadık olduğunu yineledi.

ANZ Baş Ekonomistine göre, RBNZ Şubat ve Nisan toplantısında faizi toplam 50 baz puan artıracak.

Zollner, anket sonuçlarına rağmen konut fiyatlarında artışın sürdüğünü, ABD enflasyonunun da beklenenden yüksek olduğunu belirtti. Baş Ekonomist, bugün açıklanan elektronik kartla perakende işlemlerin de sağlam kaldığına işaret etti. Elektronik kartla perakende harcamalar Ocak'ta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 1,6 artış gösterdi.

Zollner, oyunun kurallarında değişen bir şey olmadığını belirtti.

RBNZ'nin önümüzdeki ilk toplantısı 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.