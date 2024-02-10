Fed üyesi: Faiz indirimi için acelemiz yok

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Tarrant Ulaşım Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, enflasyonun düşürülmesinde "muazzam ilerleme" kaydedildiğini ancak bu ilerlemenin kalıcı olduğunu doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Şu anda herhangi bir ek düzenleme yapmak için bir "aciliyet" görmediklerini kaydeden Logan, işgücü piyasasının hala sıkı olduğunu ve enflasyonda görünen ilerlemenin orta vadede sürdürülüp sürdürülmeyeceğine dair güven oluşturmak istediklerini belirtti.

Öte yandan Logan, Fed'in geçen ay politika faizini sabit tutma kararını desteklediğini söyledi.

Fed, Ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu. Faizler böylece 4. toplantıda da değiştirilmeyerek 22 yılın zirvesinde kalmıştu. Toplantı sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell Mart'ta faiz indirim beklentisine dair "Fed'in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil" demişti.