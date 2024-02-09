Fed üyesi: Fed’in bu yıl faizleri düşüreceğine inanıyorum

Boston Fed Başkanı Susan Collins, Fed'in bu yıl faiz oranlarını 75 baz puan düşüreceğine inandığını belirterek "Yıl sonundan önce faiz oranlarını dikkatli bir şekilde gevşetmeye başlamamızın uygun olacağını umuyorum" diyen Collins, enflasyonun ilerleyişi konusunda iyimser olduğunu ancak güçlü ekonomik büyüme nedeniyle durma riski konusunda gerçekçi olduğunu söyledi.



Collins, "Büyümenin yavaşlamasına ihtiyacımız olacak ve ben aynı zamanda adil olan düzenli bir yavaşlama arıyorum" dedi.



Collins, politikanın önceden belirlenmiş bir yolda olmadığını ve Fed'in verilere göre ayarlama yapması gerekeceğini sözlerine ekledi.