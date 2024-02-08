Fed üyesi: Şu andan itibaren yıl sonuna kadar her toplantı canlı olacak

Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, enflasyonun düşmeye devam edeceği konusunda "iyimser" olduğunu belirterek ekonomideki bazı kalıcı fiyat baskılarının azalacağını öngördü,

Eylül ayında Fed'in yönetim kuruluna katılmasından bu yana yaptığı ilk politika konuşmasında Kugler, Fed'in geçen haftaki toplantısının ardından ortaya koyduğu ana görüşlere yakın durdu.

Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kugler, "Enflasyonun %2'lik hedefimize kalıcı bir şekilde geri döndüğünden emin olana kadar ikili görevimizin enflasyon tarafına odaklanmaya devam edeceğim" dedi.

Fed'in yönetim kurulunun en yeni üyesi olan Kugler, veri akışı göz önüne alındığında, Mart ayından itibaren her politika toplantısının faiz indirimlerinin potansiyel başlangıcı için "canlı" olacağını söyledi, ancak ilk indirimin ne zaman geleceğini düşündüğünü söylemekten kaçındı.

Kugler, "Mart, Mayıs, Haziran - şu andan itibaren yıl sonuna kadar ve ileriye dönük her toplantı canlı olacak" dedi.

Kugler, Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların, küresel nakliye için de risk oluşturduğunu, fiyat düşüşleri ABD'nin 1980'lerden bu yana en hızlı enflasyon hızını yavaşlatmaya yardımcı olan bir dizi mal için potansiyel yeni fiyat baskıları yarattığını belirtti. Ancak bir ekonomist ve eski bir ABD Çalışma Bakanlığı yetkilisi olan Kugler, fiyat artış hızının neden düşmeye devam edeceğini düşündüğü konusuna en ayrıntılı şekilde dikkat çekti.