Çin MB’den yabancı ödeme kartları teşviği

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zhang Qingsong, Çin'in bankaları ve yerel işletmeleri yabancı banka kartlarını kabul etmeye teşvik ettiğini ve uluslararası ziyaretçiler için mobil ödemeyi daha da kolaylaştıracak diğer adımları değerlendirdiğini söyledi.



Zhang, "Bankalar ve oteller, restoranlar, büyük mağazalar ve hatta kafeler gibi satıcılar yabancı banka kartlarını kabul etmeye teşvik ediliyor" dedi.



CNBC'ye konuşan Zhang, "Yabancı ziyaretçilerin mahremiyetlerine çok önem verdiklerinin tamamen farkındayız, Bu konuyu ciddiye alıyoruz ve bilgilerin korunmasına yönelik tedbirleri uygulamaya koyduk" şeklinde konuştu.



"Artık yabancı ziyaretçiler Alipay veya WeChat Pay kullanırken, yıllık toplam işlem hacimleri 500 doların altındaysa kimlik bilgilerini vermek zorunda değiller" ifadelerini kullanan Zhang, "İşlemlerin %80'inden fazlasının bu eşiğin altında olduğu tahmin ediliyor. Gelecekte 500 $ eşiğini yükseltme olasılığını da değerlendiriyoruz" dedi.



Zhang, Çin'in ülkedeki yabancıların ödemelerini destekleme planının, büyük ödemeler için kart işlemlerine ve daha küçük miktarlar için mobil ödemeye izin vermeye odaklanacağını söyledi.



Zhang, isim vermeden 13 yabancı mobil cüzdan uygulamasının kullanıcılarının da Çin'de QR ödeme kodlarını doğrudan kullanabileceğini iddia etti.