Boston Fed Başkanı faiz indirimini işaret etti

Boston Fed Başkanı Susan Collins Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ekonominin beklentilerini karşılaması halinde Fed'in bu yıl içinde bir noktada faiz oranlarını düşürebileceğini söyledi.



Faiz indirimi için herhangi bir zaman çizelgesi vermeyen Collins, merkez bankasının faiz oranı hedefinde bir gevşemeyi desteklemeden önce enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmesi gerektiğini söyledi.



Collins, Boston Ekonomi Kulübü'nün bir toplantısında yaptığı konuşmada, "Gelişen verileri ve görünümü dikkatle değerlendirdiğimiz için politika şu an için iyi konumlanmış durumda. Ekonominin FOMC'nin hedeflerine ulaşması konusunda daha fazla güven kazandıkça ve FOMC katılımcılarının son tahminleriyle tutarlı olarak, bu yıl içinde politika kısıtlamalarını gevşetmeye başlamanın uygun olacağına inanıyorum Faizlerin kademeli olarak düşürülmesi, istikrarlı fiyatlar ve maksimum istihdamı teşvik ederken riskleri yönetme esnekliği sağlayacaktır." dedi.



"Son GSYH ve işgücü piyasası verilerindeki beklenmedik güç, talebin süregelen direncini örneklemekte ve faaliyette beklenen yavaşlamanın biraz zaman alabileceğini vurgulamaktadır" diyen Collins, "ekonominin Fed'in zorunlu hedeflerine doğru izlediği yol inişli çıkışlı ve düzensiz olmaya devam edebilir ve münferit veri noktalarına aşırı tepki vermemeliyiz" diye ekledi.