Toyota 1,3 milyar ABD doları yatırım yapacak

Toyota, ABD pazarı için yeni bir üç sıralı bataryalı elektrikli SUV montajı da dahil olmak üzere elektrifikasyon çalışmaları için Kentucky tesisinde 1,3 milyar ABD doları yatırım yapacağını söyledi.Proje, tesisin toplam yatırımını yaklaşık 10 milyar ABD dolarına çıkarıyor.Yatırım, Japon otomobil üreticisinin Kentucky'de daha önce duyurduğu bataryalı elektrikli araç montajını destekleyecek.Ayrıca tesise bir batarya paketi montaj hattı ekleniyor ve bataryalar Toyota Battery Manufacturing North Carolina tarafından tedarik ediliyor.