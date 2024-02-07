Bakan Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız

METE DİRİCE - APARA.COM.TR
Emekli maaşları yüzde 11,68 ek zam ile yüzde 49,25'lik artış aldı. En düşük emekli aylığı Hazine desteği ile 10 bin TL olarak uygulanacak. Öte yandan 2000 TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesi de artacak. Emekli ikramiyesi için masada hangi rakamlar var?
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması geldi. Bakan Işıkhan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere olan teveccühüne dikkat çekerek, "Emeklilerimizn talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız bu adımları atarız" dedi.
Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli çalışmanın yapılıp adımların atılacağını açıkladı.
TÜRKİYE'DE EMEKLİ SAYISI 16 MİLYON 400 BİN KİŞİYİ BULACAK
EYT kapsamından faydalanan emekli sayısının 2 milyon olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, 950 bin kişinin de tekrar çalışma hayatına döndüğünü ifade etti. 'EYT'de süreç devam ediyor' diyen Işıkhan, 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bin kişiyi bulacağını açıkladı.
BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİLERİN BİRÇOK AYRICALIĞI OLACAK
Emekliler yılı kapsamında faaliyetlerin çeşitlenerek artacağının altını çizen Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz." dedi.
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI: ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK
Son olarak Bakan Işıkhan, "Ev kadınlarına prim desteği seçim vaatleri arasında yer alıyordu, biz bunu yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı başlattık, ekiplerimiz çalışıyor. Bağ-Kur prim düzenlemesini de orta vadeli dönemde gündeme getireceğiz.
2023'TE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ 9 BİN LİRA OLDU
Temmuz ayında 2024 yılının ikinci artışını alacak emekliler bundan önce Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı ikramiye de alacaklar. Bu ikramiyeler bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.
Geçtiğimiz yıl emekli ikramiyeleri 1 bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ödeme yapıldı. 2023 yılında emekliler toplamda 9 bin TL ikramiye ödemesi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklileri rahatlatan ikramiye ödemelerinin maliyeti 140 milyar TL'yi aştı.
HÜKÜMET EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Milyonlarca emekli için açıklanan refah payı ödemeleri gerçekleşti. Hükümet şimdi de emekli bayram ikramiyesi için hazırlık yaparken artışın 2024 emekliler yılına özel bir şekilde yapılması bekleniyor.
2024 emekliler yılı olarak ilan edildi. 'Emekliler ile kimse aramıza giremez' vurgusunu kullanan Başkan Erdoğan bütçe sınırlarının zorlanması talimatını verdi. Hükümet şimdi emekli ikramiyesi zammı için çalışmalara başladı.
MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR
Emekli bayram ikramiyelerinin artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.
EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Emekli ikramiyesi artışlarıyla ilgili bir kaç formül gündeme geliyor. Burada iki formülün öne çıktığı konuşuluyor. Bu formüllerden birisi kabul edilip TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacaklar.
Birinci formül: Emekli ikramiyelerindeki artış için en güçlü formüllerden bir tanesi yüzde 50 artış oldu. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emekliler 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak. Böylece Temmuz emekli maaşı zammı öncesi tüm emekliler hesaplarında 6 bin lirayı görmüş olacak.
İkinci formül: Emekliler yılına özel artışla ikramiyelerin yüzde 100 artırılması en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse emekli ikramiyesi 4 bin liraya çıkacak. İki ikramiye toplamıyla beraber 2024 yılında tüm emekliler 8 bin lira ödeme almış olacak.
Üçüncü formül: Cumhuriyet ikramiyesi 5 bin lira olarak uygulandı. Son formül ise bu rakamın bayram ikramiyeleri için de uygulanması oldu. Bu senaryo gerçekleşirse 2024 yılında emekliler yılına özel 10 bin lira ödeme yapılmış olacak.
2024 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 1-7 Nisan arasında ödenecek. Yani Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle ödemeler bayramdan önceki 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Bayram ikramiyeleri ödemelerinin tamamlanması sonrası emekli Temmuz zammı belli olacak. 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon rakamı ve dolayısıyla emekli zammı kesinleşecek.
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI TAKVİMİ
1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş ay içinde zam farkı
3 TEMMUZ: Zamlar açıklanacak
15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş
17- 25 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş