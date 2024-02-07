ABD Temsilciler Meclisi İsrail için askeri yardım tasarısını reddetti

ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'e 17,6 milyar dolar yardım sağlanmasına yönelik tarasarısı 250'ye karşı 180 oyla reddedildi. Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nin birçok kesiminde gelen şiddetli muhalefetle karşılaştı



Tasarıya karşı oy kullanan birçok üye, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına atıfta bulunarak bölgede insan haklarının daha güçlü bir şekilde korunması çağrısında bulundu. Diğer Demokratlar ise Ukrayna'ya da yardım sağlayacak iki partili bir paket lehine tasarıya karşı oy kullandı. Bu arada, aşırı sağcı muhafazakârlar milyarlarca dolarlık yardımın ödenmesi için özel bir hüküm içermediği için tasarıyı eleştirdi.



Temsilciler Meclisi'nin Demokrat liderleri de Salı günü milletvekillerine gönderdikleri bir mektupla tasarıya karşı çıktılar ve tasarıyı "Amerika'nın Orta Doğu, Ukrayna, Hint-Pasifik bölgesi ve tüm dünyadaki ulusal güvenlik sorunlarını ele alan iki partili kapsamlı bir finansman paketi olasılığını baltalama" girişimi olarak nitelendirdiler.