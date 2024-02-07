ABD, Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olmaya hazırlanıyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın (DIHK)Volker Treier, mevcut eğilimler devam ederse ABD en geç 2025 yılına kadar Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olarak Çin'i geride bırakacak.

Reuters'in Federal İstatistik Ofisi'nin ön verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Almanya'nın Çin'e ihracatı ve ithalatı geçen yıl yaklaşık 253 milyar euro (272 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Bu da Çin'in üst üste sekizinci yılda da Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bir numaralı ticaret ortağı olmaya devam edeceği anlamına geliyor: ABD ile ticaret hacmi 252,3 milyar euro olarak hesaplandı.

ABD'nin Almanya'nın en büyük ticaret ortağı haline gelme yoluna girmesinde Almanya'nın ABD'ye ihracatının 158 milyar dolara yükselmesi rol oynadı.