RBA piyasa beklentileri doğrultusuna faizi sabit tuttu

Avustralya Merkez Bankası'ndan(RBA), yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,35 olarak son 12 yılın en yüksek seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranında değişmeyeceği yönünde oluşmuştu.

Kurul, enflasyona bağlı olarak faiz oranının daha da artmasının göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

RBA, üst üste 10 toplantı sürdürdüğü faiz artırımına 2023 yılı Nisan ayı toplantısında ara verdikten sonra, Mayıs ve Haziran toplantısında sürpriz bir şekilde yeniden artırıma gitti. Banka, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim toplantılarında faizde herhangi bir değişiklik yapmazken, Kasım toplantısında 25 baz puan daha artış gerçekleştirdi.

RBA Para Politikası Kurulu, enflasyonun makul bir zaman diliminde hedefe döndürülmesinin en büyük öncelikleri olmayı sürdürdüğünü belirtti. Kurul, "Bu, RBA'nın fiyat istikrarı ve tam istihdam göreviyle tutarlıdır. Kurul'un enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığa doğru ilerlediğinden emin olması gerekiyor. Orta vadeli enflasyon beklentileri bugüne kadar enflasyon hedefiyle uyumlu bir seyir izlemektedir ve bu durumun devam etmesi önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Son verilerin enflasyonun gerilediğini gösterse de yüksek kalmaya devam ettiği uyarısında bulunan Kurul, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığa ulaşmasının biraz zaman alacağını öngördü.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Enflasyonun makul bir sürede hedefe dönmesini sağlayacak faiz oranlarının izleyeceği yol, verilere ve gelişen risk değerlendirmelerine bağlı olacaktır; Faiz oranlarının daha da artması göz ardı edilemez. Kurul, küresel ekonomideki gelişmeleri, yurt içi talepteki eğilimleri, enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin görünümü yakından takip etmeye devam edecek. Kurul, enflasyonun hedefe döndürülmesi konusundaki kararlılığını sürdürecek ve bu sonuca ulaşmak için gerekeni yapacaktır."

Avustralya'da 2023 yılının son çeyreğinde tüketici fiyatları yüzde 5,4'ten yüzde 4,1'e kadar geriledi. Aralık ayına ilişkin indikatörler artış hızının yüzde 3,4'e kadar indiğine işaret etti.