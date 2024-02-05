Lloyds davada uzlaşma yoluna gitti

Lloyds'un, bankanın Libor faiz oranlarını manipüle ettiği iddiaları ve iki emlak firmasının başarısızlığı üzerine açılan 1,3 milyar poundluk dava konusunda bir emlak girişimcisiyle "prensipte anlaşmaya" vardığı öne sürüldü.

Avukatlar, Londra Yüksek Mahkemesi'ne anlaşmanın şartlarının henüz belgelenmediğini söyledi.

Bir zamanlar Londra'nın merkezindeki simgesel Centre Point kulesinin sahibi olan Ardeshir Naghshineh'in bir sözcüsü haberlere ilişkin yorum yapmayı reddederken Lloyds sözcüsü de hemen bir yorumda bulunmadı.

Ancak bugün başlaması gereken dava, herhangi bir resmi uzlaşma anlaşması yapılana kadar Salı gününe ertelendi.

Bankalar arasındaki borçlanma maliyetini temsil etmek üzere tasarlanan ve dünya çapında trilyonlarca kredi ve sözleşme için bir ölçüt oluşturan Libor, küresel düzenleyicilerin dünyanın en büyük bankalarından bazılarına milyarlarca dolar ceza kesmesine yol açan bir hile skandalının ardından 2021 yılında aşamalı olarak kaldırıldı.

Lloyds 2014 yılında, skandaldaki rolü ve bankalara yardım etmek için bir hükümet kredi programı ücretlerini manipüle etmeye çalıştığı için toplam 370 milyon dolar ceza ödedi.