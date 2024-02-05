ECB üyesi: Faiz indirmeden önce sürekli bir ücret baskısı olmadığından emin olmak gerekli

ECB Yönetim Konseyi üyesi Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic faiz oranlarını düşürmeden önce ücretlerden kaynaklanan enflasyon üzerinde herhangi bir ikinci tur etki olmadığından emin olmaları gerektiğini belirterek "Ücret maliyetlerinin sürekli bir ücret baskısına dönüşmediğinden emin olmak için gevşeme döngüsüne girmeden önce sabırlı olmamız gerekiyor" dedi. Vujcic, son yıllardaki yüksek şirket karlılığının, firmaların "ücret maliyetlerinin çoğunu kar marjları yoluyla" absorbe edebileceklerini ve bu nedenle fiyatları çok fazla artırmayacaklarını düşünmesine yol açtığını söyledi.



"Ancak bunu görene kadar bundan emin olamazsınız" diye konuşan Vujcic,"Merkez bankalarının geçmişte bazen yaptığı hataları tekrarlamamak için bekle ve gör yaklaşımı izlenmeli" çağrısında bulundu.