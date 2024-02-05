Çinli petrol şirketinde eski yöneticiye soruşturma

Çin'de kamuya ait Çin Ulusal Petrol Şirketinin (CNPC) eski Yönetim Kurulu Başkanı Vang Yilin hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komitesinden yapılan açıklamada, Vang'ın, "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyerinin 20 yılını Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki petrol işletmelerinde geçiren 68 yaşındaki Vang, CNPC'nin Sincan Petrol Sahası'nın genel müdürlüğünü yürütmüştü.

2015'te CNPC'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekteri olan Vang, 2020'de emekliye ayrılmıştı.

Vang hakkındaki soruşturma, petrol sektörüne yönelik bir dizi yolsuzluk soruşturmasının ardından geldi. En son, 2021'de, grubun iştiraki PetroChina şirketinin eski Başkan Yardımcısı Ling Şiao hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.