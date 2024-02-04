SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Fatih Karahan enflasyon açıklamasında bulundu. Karahan: Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN'DAN PARA POLİTİKASI İÇİN İLK AÇIKLAMA



Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.



Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz."

ENFLASYON RAPORU SUNUMU 8 ŞUBAT'TA



Dr. Karahan, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

BAKAN ŞİMŞEK: EŞGÜDÜM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon mesajı sonrası bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz." dedi.