Gençlere faizsiz kredi için başvuru tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız" dedi.

"BAŞVURULARI 15 ŞUBAT'TA ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Bakan Göktaş, Adıyaman'da devam eden deprem çalışmalarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"206 deprem bölgesi ili dışındaki illerde toplamda 300 sosyal market kurduk. Bölgede 14 mobil sosyal market tırı faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Ayni bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım tırını ayni yardım tırlarına yönlendirdik. Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmalarını, ailelerin ihtiyaçlarını yeniden karşılamaları ve bir yandan da rehabilitasyonlara destek olmak üzere "Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi" adı altında sosyal alanlar oluşturduk. Deprem sonrasında profesyonel yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1290 vatandaşımıza farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarımıza yerleştirdik. Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evi'ni hizmete açtık. Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında çocuk evleri sitemizin temellerini Adıyaman'da atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyamanımız için il müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi, kadın konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz."

Göktaş açıklamalarını, "Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" sözleriyle tamamladı.