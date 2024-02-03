İş dünyasından yeni TCMB Başkanı Karahan’a tebrik mesajları

İş dünyası temsilcileri eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yerine Temmuz ayından bu yana Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan'ın getirilmesi kararı üzerine tebrik mesajları yayınladılar.
"KİŞİLERİN DEĞİL, KURUMSAL YAPILARIN DEVAMI ESASTIR"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Dr. Fatih Karahan'a görevinde başarılar diliyorum.
Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır.
Sayın Karahan'ın başkanlığında TCMB'nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.
"UMUYORUZ Kİ ENFLASYON CANAVARI İLE MÜCADELE NİHAYETLENİR"
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın:
Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Sn.Fatih Karahan'ı tebrik ediyor, yeni vazifesinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Umuyoruz ki enflasyon canavarı ile mücadele nihayetlenir ve yatırımların önündeki en büyük engel faizlerin bir an evvel tek hanelere gelmesi sağlanabilinir.
Görevi devreden Sn. Hafize Gaye Erkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
'HÜKÜMETİMİZİN MEVCUT PROGRAMI SÜRDÜRECEĞİNE İLİŞKİN GÜVENİMİZ TAM'
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç:
Sayın Hafize Gaye Erkan'a Merkez Bankası Başkanlığı görevi süresince yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Hükümetimizin uygulamakta olduğu mevcut ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceğine inancımız ve güvenimizin tam olduğunu belirtir, yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı'na başarılar dilerim.