İş dünyasından yeni TCMB Başkanı Karahan’a tebrik mesajları

"UMUYORUZ Kİ ENFLASYON CANAVARI İLE MÜCADELE NİHAYETLENİR"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın:

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Sn.Fatih Karahan'ı tebrik ediyor, yeni vazifesinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Umuyoruz ki enflasyon canavarı ile mücadele nihayetlenir ve yatırımların önündeki en büyük engel faizlerin bir an evvel tek hanelere gelmesi sağlanabilinir.

Görevi devreden Sn. Hafize Gaye Erkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.