Emekli maaş farkları için tarihler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için de 7 Şubat'ta gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 3, 2024
Ödemeler;
✅SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
✅Bağ-Kur kapsamında emekli olan… pic.twitter.com/MGFYZcsMyV