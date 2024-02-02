Mısır Merkez Bankası faiz artırımına gitti

Mısır Merkez Bankası(CBE), tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge niteliğindeki gecelik mevduat faiz oranı 200 baz puan artışla yüzde 19,25'ten yüzde 21,25'e çıkarıldı. Analistlerin beklentisi faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Açıklamada, "Son enflasyon sonuçları da dahil olmak üzere Aralık PPK'dan bu yana gelen veriler beklentilerin üzerinde geldi. Yaygın enflasyonist baskılar yüksek kalmaya devam ederek fiyatlandırma ve tüketim davranışlarını etkilemeye devam ediyor." denildi.

Mısır'da en son tüketici fiyatları yıllık yüzde 33,7 olurken, çekirdek enflasyon yüzde 34,2 seviyesine çıktı.

CBE'nin diğer kullandığı faizler de aynı seviyede artırıldı; Gecelik borç verme faiz oranı yüzde 20,25'ten yüzde 22,25'e, iskonto faiz oranı yüzde 19,75'ten yüzde 21,75'e yükseltildi.

Para Politikası Kurulu, orta vadede fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon görünümüne ilişkin risklerin dengesini değerlendirmeye devam edeceğini belirtti. Kurul ayrıca, sıkı bir politika duruşuna ulaşmak ve likidite koşullarını buna göre ayarlamak için mevcut tüm araçları kullanmaktan çekinmeyeceğini, gelecekteki politika faiz oranlarının tahmini enflasyonun bir fonksiyonu olmaya devam edeceğini yineledi.