Meta ilk kez temettü ödeyecek

Meta, hisse başına 50 sent temettü ödeyerek emsalleri Apple, Microsoft ve Oracle'a katılacak. Meta Yönetim Kurulu, "piyasa koşullarına bağlı olarak" üç ayda bir nakit temettü dağıtmayı planlamakta olduğunu duyurdu.

Yönetim Kurulu, temettü ve hisse geri alım açıklamasını 2023 dördüncü çeyrek mali sonuçları ile birlikte yaptı.

Meta dördüncü çeyrekte faaliyet karınnı yüzde 15 artırarak 16,38 milyar dolara çıkarırken, hisse başına dağıtılabilir kar 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 203 yükselerek 5,33 dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte net kar yüzde 201 artışla 14 milyar dolara yükselirken, gelirler yüzde 25 artışla 40,11 milyar dolar oldu.

Meta, 2023 yılının tamamında yüzde 16 artışla 134,90 milyar dolar gelir ve yüzde 69 artışla 39,09 milyar dolar net kar elde etti. Hissedarlara dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 73 artarak 14,87 milyar dolara çıktı.