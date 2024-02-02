Apara Gündem Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi
Giriş Tarihi: 2.2.2024 09:07 Son Güncelleme: 2.2.2024 09:07

Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi

Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi

Kızıldeniz'de gerginliğin devam etmesi ve dünyanın en büyük nakliye şirketlerinin rotalarını güneye çevirmesi ile üst üste 7 hafta artış gösteren navlun fiyatları, geçen hafta geriye döndü.

Denizcilik danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya konteyner endeksi 1 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 4 azaldı. Endeks önceki hafta yüzde 5 artış göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 964 dolardan 3 bin 824 dolara indi.

Endekste geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 94'ten yüzde 88'e geriledi.

Shanghai-Genoa hattı yüzde 8 ile en fazla düşüş gösteren bölge olurken, Shanghai-Rotterdam ve Rotterdam-Shanghai hatları yüzde 6 geriledi.

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Drewry konteyner endeksi 7 hafta sonra ilk kez geriledi
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