Bakan Mehmet Şimşek’ten Hafize Gaye Erkan açıklaması: Ekonomi programımız kesintisiz sürecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesinin tamamen kendi kararı olduğuna vurgu yaparak, ekonomi programının kesintisiz süreceğini ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK: TAMAMEN ŞAHSİ TAKDİRİDİR, EKONOMİ PROGRAMIMIZ KESİNTİSİZ SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Şimşek açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.