Bakan Bolat: Hükümet olarak piyasaya hakimiz

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Malatya'da gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya'da Turkuvaz Medya İhracat Seferberliği Panel Oturumu'nda konuştu.

'HİÇBİR DEVLET KURULUŞUMUZ İSRAİL İLE TİCARET YAPMIYOR'

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi sona erdi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Binası'nda gerçekleşen zirvede Ticaret Bakanı Ömer Bolat dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğüyle zirvede Bakan Bolat konuşmasında öne çıkanlar:

İsrail'e karşı hükümetimizin bir politikası var. Hükümet olarak yaklaşım şu, biz Birleşmiş Milletler bazında alınmış ambargo kararlarını uyguladık. İsrail ile olan ticaretimizi saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hızla geriledi. Hiçbir devlet kuruluşu İsrail ile ticaret yapmıyor. Özel sektör kuruluşları ve yabancı firmalar yapıyor. Bunların da uzun süreli sözleşmeleri var. Git gide azalan bir ihracat ve ithalat var. Rakamlarda da bu görülüyor. İhracat hedeflerimiz var. Her yıl bununla ilgili yaptığımız programlar var. İsrail'i ve birkaç ülkeyi bu programdan çıkardık.

"HÜKÜMET OLARAK PİYASAYA HAKİMİZ"

İç piyasada otomotiv, hazır beton gibi sektörlerde tüketicileri mağdur edenlere yönelik aldığımız tedbirlerle, denetimler yaparak, yeni denetmenler alarak üretimin, ticaretin ve satın alma gücünün artması için çalıştık. Deprem felaketi bazı tamahkarların, aç gözlülerin, fırsatçıların iştahını kabarttı. Ancak bizim onlarla mücadelemiz hala devam ediyor. Bu çabalarımız 2024'ün Ocak ayında da devam etti. Fiyat arttığı zaman hükümeti suçlamak, fiyatları düşürdüğümüz zamanda esnaf mağdur oldu gibi hükümetin başarısız olmasından kendilerine alan açmaya çalışanlar var. Ama biz hükümetler olarak piyasaya hakimiz. Kurmaylarımız burada. Biz fahiş fiyat artışı ve usulsüzlüğün olduğu haberini aldığımız zaman hemen harekete geçiyoruz.

"YENİ BİR SINIR KAPISI AÇACAĞIZ"

Ulaştırma alanında yapılan yatırımlarımızdan gümrüklerimizde nasibini aldı. Gümrüklerimiz baştan aşağı yenilendi. İngiliz meslektaşım Kapıkule'yi görünce hayranlığını gizlemedi. 650 milyar dolarlık mal ihracatı ve ithalatı bu gümrüklerden geçiyor. Bu geçişleri en hızlı şekilde, güvenli bir şekilde yapmamız önemli. Bu gümrüklerin etkin ve hızlı şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Bazı yasa dışı işlemler ve kaçakçılık işleri yapılıyor maalesef. Gümrük ekiplerimiz bunlarla canla başla mücadele ediyor. Geçen yıl 2 gümrük kapımızı modernize edip hizmete açtık. Bu yılda iki kapımızı modernizasyon çalışmalarımızı yapacağız. İki gümrük kapımızın da modernizasyonunun yapılması için ihalesini yapacağız. Bu yıl için ekstra yeni sınır kapısı açma görüşmelerimiz devam ediyor.