Bakan Şimşek: Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Foreks Haber'e gönderilen Bakan Şimşek'in geçen yıl yasalaşan kanunla altyapısı oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin değerlendirmesinde, söz kanusu Kanunla AFAD tarafından doğal afetler sonrasında genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulduğu aktarıldı ve fonun Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olacağına işaret edildi.

Bakan Şimşek, fonun yönetim kurulunun Hazine ve Maliye bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Strateji ve Bütçe başkanından oluştuğunu kaydetti.

Fonun kaynaklarına ilişkin olarak "Bu kaynaklar, yurt içi ve dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım, hibe ve tahvil dahil krediler ile bütçeye bu amaçla konacak ödenekten oluşacak." diye konuşan Şimşek, fonun bu kaynakları Kanunda belirtilen amaç doğrultusunda ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde ilgili projelere gerçekleşmelere bağlı olarak aktaracağına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen Afet Yeniden İmar Fonu Yönetmeliği'ne ilişkin çalışmalar tamamlandı Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Yönetmeliğin yayınlanması sonrasında afet bölgelerinde özellikle 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projeleri, planlı bir şekilde ve kurumların eşgüdümü içerisinde finanse edilecektir."

Şimşek, bu sayede, öncelikle uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman imkanlarından yararlanılmasının, kaynakların verimli, etkin ve şeffaf şekilde kullanılmasının sağlanacağını belirterek, "Fon bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek, ayrıca Sayıştay denetimine de tabi olacaktır. Bu çerçevede, belirlenen amaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.