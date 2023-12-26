Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: 3. toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası rakamların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Öte yandan asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak' sorularını yanıtladı.

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3'üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?



Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

2. TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA TÜRK-İŞ'TEN

Asgari ücret 2. toplantısı sonrası ilk açıklama işçi tarafını temsilen Türk-İş'ten geldi. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar şu ifadeleri kullandı:

'MUTABAKAT İLE SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"

"TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alındı. Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata varlarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil. Mutabakat olur mu, olmaz mı demenin anlamı yok; çünkü ortada rakam yok."

2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM OLACAK

Asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı planlanmadığını ifade etti. 2024'te dezenflasyonist sürecin hızlanacağına dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" dedi.

Asgari ücrete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı.

Aralık 2022'de 5500 TL olarak uygulanan net asgari ücret Ocak 2023'te önce 8506 TL'ye ardından Temmuz zammı ile 11402 TL'ye yükseldi. 2023 yılında asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 107'yi aştı.

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN 5 SENARYO

Asgari ücret halen net 11.402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret zam senaryolarına göre göre oluşacak net ve brüt rakamlar için hesaplama tablosu netleşti:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.