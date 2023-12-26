Bakan Bolat: Kira fiyatlarında köpük ortadan kalktı

KİMSEYE KARŞI ART NİYET YOK, PİYASAYI BOZMAYA ÇALIŞANLA MÜCADELE SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı olarak üretimin, yatırımın, istihdamın yanında olduklarını, ticaret ne kadar artarsa zenginleşme ve refahın artacağını vurgulayan Bakan Bolat, "Dünyada olağanüstü şartlar oldu. Bu şartlar 16-17 senelik tek haneli enflasyon başarısını gölgelemiş oldu. Biz tekrar bu gölgeyi ortadan kaldırıp, yeniden istikrarlı piyasa dönemine girmek istiyoruz. Sektördeki üretici ve tüketici tüm oyuncularla birlikte yapacağız bunu. Kimseye karşı art niyetimiz yok. Halka karşı piyasası bozmaya çalışan, kayıt dışı çalışan kişi ve kuruluşlara karşı da devletin yasama, denetleme yürütme gücüyle halkın korunması için de tüm tedbirleri uygulayacağız" diye konuştu.

Hizmet enflasyonunda gelinen noktanın kabul edilebilir bir durum olmadığını ve keyfi zam yapma olayı yaşandığını kaydeden Bakan Bolat, 1 Ocak'tan itibaren lokanta, kafe, restoran gibi işyerlerinde menülerin ve fiyatların kapılarda görünür şekilde yer alacak olmasının enflasyonla mücadelede önemli olacağını vurguladı.

AB POZİTİF AJANDAYI YILIN İKİNCİ YARISINA ERTELEDİ

Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile ilişkilerde seçim öncesi yaşananların hatırlanması gerektiğine işaret ederek şunları söyledi: "AB, ABD ve İsrail mevcut Cumhurbaşkanımız önderliğindeki ittifakın genel seçimleri kazanmasını istemediler. Bu yönde vize konusunu manivela olarak kullanıp, seçmenlere yönelik kışkırtma yapmayı düşündüler. Borsayı da 3 ay boyunca manipüle ederek yıkmaya çalıştılar. Seçimlerden sonra hatta daha seçim akşamı ise Türkiye ile yapıcı diyalog kuralım anlayışıyla 180 derece dönüş sergilediler. Biz de kimseyle ilişkileri bozma yönünde değiliz. İşbirliği yapmak istiyoruz. Bu yönde AB ile temaslar da arttı AB Komisyonu'na da raporlama görevi verildi, ancak bu raporun onayı gelmedi. AB Zirvesi'nde görünmez bir el devreye girdi ve raporu not ediyoruz şeklinde muğlak bir ifade yer aldı. Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını savunma konusunda dünyayı harekete geçirmesi, İsrail'e şartsız destek veren AB ülkelerini rahatsız etti, birkaç aylık bekle gör moduna geçtiler. AB ile vize konusunda biz haklarımızı ve talepleri sürdürmeye devam ediyoruz. Belediye seçimlerinden sonra konu biraz daha netleşecektir. Zaten şu anda da uygulamada biraz gevşeklik gözleniyor."

Yeşil mutabakat ve uyum konusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Bolat, sınırda karbon düzenlemesinin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ve gerekli mevzuatların hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bakan Bolat, çimento, gübre, demir çelik, alüminyum ve elektrik sektörünün bu konudan en fazla etkilenen sektörler olacağına işaret ederek şunları söyledi: "Sektörlerin uyum planlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hazırlıyor, iki sektörde hazır, diğerlerini de yakında çıkarmak üzere. Emisyon ticaret sistemi hazırlığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Sektörlerimiz emisyon ticaret sistemi üzerinden karbonsuz üretim ve ihracat düzenine bir an önce ayak uydurmaya çabalamalı. Birçokları yeni yatırımlar yaptı. Bazı zorluklar olacak ama AB ile hem teknik hem mali işbirliği yapmak istediğimizi belirttik. Hem bakanlıklar arası hem TOBB başta olmak üzere iş dünyası ile koordinasyon çalışmaları yapılıyor. Yol haritaları ortaya çıktıkça her firma kendisini hazırlamaya başlayacak. Bizler de teknik destek ve mali iş birliği konusunda yardımcı olacağız. Bazı kredi paketleri oluşturuldu. Eximbank ve İGE yakında Hazine'den bu konuda olur aldıktan sonra firmalarla daha yakın çalışacağız."

FELAKET TELLALLIĞI YAPANLARA KANMAMAK LAZIM

Bakan Bolat, milli paralarla ticarette gelinen noktayı ise şöyle özetledi: "İhracatta 11 milyar dolarlık miktar milli paralarla yapılıyor. 25 milyar dolarlık ithalat milli paralarla yapılıyor ki 100'ün üzerindeki ülkeyle bunları yapabiliyoruz. Topladığımızda 36 milyar dolar yapıyor, geçen yılki dış ticaret 618 milyar dolardı, yani yüzde 6,5 civarında toplam ticareti milli paralarla yapıyoruz. Bu dövize bağımlılığı azaltma anlamında önemli, dövizi olmayıp bizimle ticaret yapmak isteyen ülkelere karşı da finansman sağlamış oluyoruz. Geliştirmeye devam edeceğiz."

Gümrüklerde hem modernleşme çalışmalarının hem de gümrükçülerin artırılması çalışmalarının süreceğini söyleyen Bakan Bolat sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye iyi yönetiliyor. Yurtdışından bakış olumlu. Cumhurbaşkanımıza ve ülkeye büyük ilgi saygınlık gösteriliyor ve güçlü bir ekonomimiz var. İçeride ve dünyadaki sıkıntılar olmasına rağmen kısa sürede ayağa dikilip güçlenmeye devam edebiliyoruz. 2023'ü 1 trilyon doların üzerinde milli gelirle kapatacağız, kişi başı gelir 12 bin 500 dolara yükselecek. Bu yıl dünyada talep düştü, üretim durgunlaştı, 6,5 milyar dolar kayıpla karşılaştığımız 6 Şubat depremiyle sarsıntı yaşadık. 51 bin kardeşimizi kaybettik, büyük yıkımlar oldu, ama buna rağmen Türkiye ilk 9 ayda yüzde 4,7 ortalama büyüme sağladı. Çin bile, Hindistan bile bu rakamlarda, AB'de yüzde sıfırlar civarında büyüme var. İhracatta ilk iki ay yüzde 8 kayıpla başlamıştık, ama artıda bitireceğiz. Hizmet ihracatımız da yüzde 13 artacak. Dış ticaret ve cari açık gerilemeye başladı. İthalatımızda da geçen yılın aynı aylarına göre gerileme var, ihracatta da son 5-6 aydır geçen yılların aynı aylarına göre artışla ilerledik. İlk yarıda kaybettiğimiz miktarları geri aldık. 2024'ten umutluyuz. Dünyadaki siyasi ekonomik tablo belli, ama buna rağmen biz azimle şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerine koşmaya devam edeceğiz. OVP iyi işliyor. Bu yılın ikinci yarısında makro hedeflerin hepsi tuttu. İstihdamda 32 milyona geldik, işsizlik oranı yüzde 8,5'e geriledi. Kriz ya da felaket tellallığı yapanlara kanmamak lazım, umutla ileriye bakmak lazım. Dışarıdan muazzam güçlü Türkiye görüntüsü var. Dış politika, savunma, ekonomisiyle Türkiye ile daha fazla entegre olmak isteyen batılı sanayiler var. O yüzden ümitle ileriye bakalım yarınlarımız çok daha esenlik ve hayırlı olacak."