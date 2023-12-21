Piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı: TL’de yeni dönem

Politika faizi için Merkez Bankası toplantısı bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşiyor. Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Yerli yabancı ekonomistler özellikle 2024 yılında TL varlıkların cazibesini artıracağını sıklıkla dile getirmeye başladı. 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta' sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası faiz beklentisi yüzde kaç?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Aralık 2023 Perşembe günü bugün toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'de açıklanacak. Faiz kararının yanında faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında yer alıyor.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 40'A YÜKSELDİ

Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda Kasım ayında piyasa beklentisinin üzerinde 500 baz puan artışla politika faizi seviyesini yüzde 40'a çekti. Erkan, göreve geldiğinden beri Merkez Bankası 3150 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi.

ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası PPK toplantısı için beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. PPK faiz kararı için beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin etti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

SON FAİZ ARTIRIMLARI OLABİLİR

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı sonrası faiz karar metninde dikkat çeken ifadeler yer aldı. TCMB, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti. Faizin yüzde 42,5-45 bandına yükseldikten sonra sona ermesi bekleniyor.

TÜRK LİRASI İÇİN YENİ DÖNEM: POZİTİF REEL GETİRİ PATİKASINA GİRDİ

Merkez Bankası'nın 2024 yılı için yüzde 36'lık bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bununla beraber ekonomistler politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasıyla 'TL'nin reel olarak getiri sağlayacağı döneme girildiğini ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK PİYASALARI DEZENFLASYON SÜRECİNE HAZIRLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde ekonomi yönetimi sıkı para politikasına eşlik eden koordineli maliye politikalarıyla dezenflasyon süreci hazırladı. Enflasyonda yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar devre dışı kalmaya başladı.

TL'nin reel olarak değer kazanacağı döneme girildi. Otomotiv, kira artışları, gayrimenkul satışları ve gıdada fahiş fiyat artışlarına önlemler alındı. Enflasyon üzerindeki döviz kuru baskısı kırıldı. Asgari ücrete 'Tek zam' mesajı verilerek piyasalara dezenflasyonist sürecin hızlanacağı yönünde sözlü yönlendirmeler yapıldı. Sıkı para politikası adımlarıyla TL'yi cazip kılacak adımlar atıldı. 2024 yılında ÖTV ve KDV artışları yapılmayacak olması dezenflasyonist süreci hızlandıracak.

ATILAN ADIMLAR MEYVELERİNİ VERDİ

Ekonomide yol haritasını çizen Bakan Şimşek, birinci önceliği 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi. Asgari ücret, emekli ve memur zammı ile alım gücü artsa bile yüksek enflasyon oldukça bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek Merkez Bankası başta olmak üzere ekonominin tüm aktörleriyle birlikte hareket ediyor.

3,4 trilyon lirayla Ağustos'ta zirveyi bulan Kur Korumalı Mevduat stoku, 8 Aralık itibarıyla 2.7 trilyona düştü.

Mayıs ayında 700 baz puanın üzerine çıkan Türkiye'nin risk primi, 290 puanın altına düştü.

Merkez Bankası toplam rezervleri 141 milyar doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Enflasyon aylık bazda düşüş trendine girdi. (9,49-9,09-4,75-3,43-3,28)

MERKEZ BANKASI'NIN ÖNGÖRÜLEBİLİRİĞİ ARTIYOR

Kasım ayı enflasyonu yüzde 3,28 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak hesaplandı. Rakamların Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu tahminiyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi öngörülebilirliği artırdı.

ÜNLÜ EKONOMİST DRIMAL: TÜRKİYE'DE ENFLASYON MAYIS AYINDAN SONRA HIZLA DÜŞECEK

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, parasal sıkılaştırmanın hızının yavaşlayabileceğini ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceğini belirtirken, 250 baz puan artırımı yapılabileceğini ifade etti. Drimal, Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayından sonra hızla düşeceğini öngördü.

Bir diğer yabancı analist Piotr Matys de TL'de oldukça cazip bir carry trade fırsatının olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ İÇİN TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı dışında bir sonraki 3 toplantının tarihi belli oldu.