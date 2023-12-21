Apara Gündem Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek
Giriş Tarihi: 21.12.2023 15:07

Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek

Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenleneceğini duyurdu.

TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenleyecek.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 52'nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir" denildi.

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Merkez Bankası, TL depo alım ihaleleri düzenleyecek
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