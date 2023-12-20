Yabancı ekonomistlerden dikkat çeken TL ve enflasyon yorumu

Piyasalar Merkez Bankası faiz kararı için gelecek açıklamalara odaklandı. Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşmış olabileceğini öngörürken Türk Lirası ve enflasyon konusunda çarpıcı yorumlarda bulundular. Merkez Bankası faiz beklentisi...
ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) Hafize Gaye Erkan Başkanlığında 21 Aralık 2023 Perşembe günü toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'de açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK? ANKET SONUÇLANDI
Merkez Bankası'nın PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.
KASIM 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, kasım ayı politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.
TCMB: SIKILAŞTIRMA ADIMLARI KISA BİR ZAMAN DİLİMİNDE TAMAMLANACAK
Banka, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağını ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını belirtti.
TL POZİTİF REEL FAİZ PATİKASINA GİRDİ
Merkez Bankası'nın 2024 yılı için yüzde 36'lık bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bununla beraber ekonomistler politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasıyla 'TL'nin reel olarak getiri sağlayacağı döneme girildiğini ifade etti.
SOCİETE GENERALE: MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIM HIZINI YAVAŞLATACAK
Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin son toplantıda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığını ve dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsattı. Buna göre parasal sıkılaştırmanın hızının yavaşlayabileceğini ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Drimal, bu yönlendirme sonucunda TCMB'nin sıkılaştırma hızını aralık ayı toplantısında yarı yarıya azaltabileceğini ifade etti. Drimal, bankanın politika faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.
"TÜRKİYE'DE ENFLASYON 2024'TE HIZLA DÜŞECEK"
TCMB'nin ocak ayında bir 250 baz puanlık artış daha yaparak politika faizini yüzde 45'e yükseltebileceğini söyleyen Drimal, enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 68'e kadar yükseldikten sonra hızla düşerek 2024 sonunda yüzde 39'a kadar inebileceğini aktardı.
ÜNLÜ EKONOMİST MATYS: TL'DE ÇOK CAZİP BİR FIRSAT VAR
In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin beklenen faiz artırımına, bankanın resmi olarak faiz oranlarının yeterince yüksek olduğunu açıklamasının eşlik edebileceğini dile getirdi. Nominal anlamda TL'de oldukça cazip bir carry trade fırsatının olduğunu kaydeden Matys, ancak reel anlamda bakıldığında TL'nin carry trade yatırımcıları için henüz yeteri kadar cazip olmadığını söyledi.
Bu durumun Türkiye'de enflasyonun yılın ilk yarısında nihayet zirveye ulaşıp düşmeye başlamasıyla değişebileceğini belirten Matys, bunun da Fed'in 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine başlamasıyla aynı zamana denk gelebileceğini ifade etti.