San Francisco Fed Başkanı Daly’den güvercin mesaj

Wall Street Journal'ın haberine göre, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yıl enflasyondaki iyileşme nedeniyle Fed'in gösterge faiz oranındaki indirimlerin muhtemelen gelecek yıl uygun olabileceğini söyledi.

Daly, WSJ'a verdiği bir röportajda Fed'in "İnsanlara fiyat istikrarı sağlarken işlerini ellerinden almadığımızdan emin olmamız gerekli. Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeyi hedeflediğini ancak "işgücü piyasasında mümkün olduğunca az aksamayla bunu nazikçe yapmaya devam etmek" istediğini söyledi.

Daly, faiz oranları ve enflasyona ilişkin görünümünün, 19 Fed politika yapıcısının tamamının geçen hafta açıkladığı tahminlerin medyanına benzer olduğunu ve çoğunluğun mevcut yüzde 5,25-yüzde 5,50 hedef aralığından 75 baz puanlık bir düşüş beklediğini gösterdiğini söyledi.

Yüzde 3,7 seviyesindeki işsizlik oranı ile Daly, işsizlik oranı arttığında genellikle büyük parçalar halinde arttığını ve bunun da bir durum olduğunu söyledi.

Daly, Journal'a yaptığı açıklamada, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda faiz oranlarının sabit tutulması hane halkı ve işletmelerin hissettiği gerçek borçlanma maliyetlerini artıracağını ve "kolayca aşırı sıkılaştırma yapabileceğimiz ihtimalini artıracağını söyledi. Daly ayrıca gelecek yıl gösterge faizde 75 baz puanlık bir indirim olsa bile, Journal'a para politikasının hala "oldukça kısıtlayıcı" olacağını söyledi.