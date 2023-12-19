Başkan Erdoğan’dan tahıl koridoru açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den F-16 alımı, Kanada'dan savunma tedariki ve İsveç'in NATO üyeliğinin birbirine bağlı olduğunu belirterek "Gerek Amerika'nın F-16 konusu, gerekse Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında beklediğimiz olumlu gelişmeler, inanıyorum ki parlamentomuzun da konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Macaristan seyahati dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 alımı konularının gündeme geldiğini belirterek "Biden'ın 'Siz bunu Meclis'ten çıkarın, aynı şekilde ben de Kongre'den bunu geçiririm' şeklinde bir ifadesi oldu. (Görüşmede) 'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan eş zamanlı olarak bu süreci işletsin. Eş zamanlı olarak bunu işletirsek, bunu parlamentodan çok daha rahat bir şekilde bizim de geçirme imkanımız olur' dendi" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 2024'ün başlarında Türkiye'yi ziyaret edebileceğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Tahıl Koridoru'nu "ne yapıp edip işletelim" diyeceklerini belirtti.