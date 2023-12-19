Asgari ücret için yeni formül: Bu yıl hesaplama farklı olacak

FARUK ERDEM - SABAH.COM.TR

Milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret zammı için yapılacak açıklamalara. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için çalışmalar geçen hafta başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısında rakam konuşulmadı ancak yapılan açıklamalar sürece ilişkin ipuçları verdi. 2. asgari ücret toplantısı içerisinde de veriler masaya yatırıldı.

2. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SONRASI İLK AÇIKLAMA TÜRK-iŞ'TEN

İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi. Ekonomik verilerin masaya yatırıldığı toplantı sonrası ilk açıklama işçi tarafını temsilen TÜRK-İş'ten geldi.

TÜRK-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar:

"Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa süre içinde mutabakata varılarak sona ermesini temenni ediyoruz. Ama rakam şu an yok. Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin bir anlamı yok, çünkü rakam ortada yok.

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücretli çalışanlarımız sendikalı olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde bu şekilde çalışılıyor. Kamuoyunu da yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelerek bunu mutabakata vardırmak istiyoruz ancak günü henüz belli değil.

Hükümet bunu görüşüp bize haber verecek. Biz talep eden kişiyiz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendireceğiz. İşveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam gelmedi."

AÇIKLAMALARDA ENFLASYON VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk. Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog yoluyla, ekonomiyi büyütecek, çalışanların gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEMEL KRİTİK ENFLASYON, REFAH PAYI DA MASADA

Bu kapsamda çalışmalarda temel kriter enflasyon verileri olacak, bir refah payı da eklenecek. Enflasyonun üstünde bir artış yapılarak çalışanlar korunacak. Belirlenecek ücretin işverenin karşılayabileceği, istihdamı koruyacak seviyede olmasına dikkat edilecek.

3. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Asgari Ücret Tespit komisyonu 3. toplantısı bu hafta bitmeden gerçekleştirilecek. Bu yıl asgari ücretin yıllık olarak belirlenmesi artış oranının yüksek olması beklentilerini de artırıyor. Komisyon Ocak ayında başlayacak ücretin bir sonraki Aralık ayına kadar ödenecek olmasını da göz önüne alacak. Yapılan açıklamalara bakıldığında asgari ücretin enflasyona göre belirleneceğini ve bu oranların üzerine çıkılacağını gösteriyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2023 yılına Temmuz 2022'ye göre yüzde 54,66, Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla 8 bin 506 liradan başlayan net asgari ücret, Temmuz'da yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 liraya çıkmıştı. 2023 yılı enflasyonunun yüzde 65 olarak gerçekleşmesi, 6 aylık TÜFE'nin de bu çerçevede yüzde 37,76 çıkması bekleniyor. Bu kapsamda yapılabilecek en düşük zam oranının yüzde 40 olabileceği üzerinde duruluyor.

Eğer yüzde 40 artış kararı alınırsa asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti 22 bin 66 lira olacak. Yüzde 45'lik artış olursa net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti 22 bin 854 lirayı bulacak.

Asgari ücret, yüzde 50 seviyesinde beklenen memur zammının yansıtılması halinde ise, net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya ulaşacak. Bu ücretin işverene maliyeti 23 bin 643 liraya çıkacak. TÜRK-İş'in son araştırmasında da bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18 bin 239 lira olarak tespit edildi. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 59,96'lık bir artış ortaya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET 2 YILDA 4 KAT ARTTI

YIL - NET ÜCRET - BRÜT ÜCRET - ARTIŞ (%) - İŞVERENE MALİYET

2021 - 2.825,90 - 3.577,50 - 21,5 - 4.203,56

2022/Ocak - 4.253,40 - 5.004,00 - 50,04 - 5.879,70

2022/Temmuz - 5.500 - 6.471 - 29,31 - 7.603

2023/Ocak - 8.506 - 10.008 - 54,70 - 11.759

2023/Temmuz - 11.402 - 13.414 - 34 - 15.762

MASADA HANGİ HESAPLAR VAR

OVP öngörüsü - Yüzde 65

6 aylık enflasyon - Yüzde 37,76

MB piyasa anketi - Yüzde 68

6 aylık enflasyon - Yüzde 41

Enflasyona göre taban - 15.735 TL

Memur zammına göre ücret (%50) * 17.103 TL

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN 3 FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR

İşte net asgari ücret ve işveren maliyeti hesapları: